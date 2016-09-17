ABD: Türkiye'ye desteğimiz sürecek

WASHINGTON (AA) – Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, Suriye sınırını DAEŞ unsurlarından temizlemesi yolundaki adımlarını desteklediklerini kaydeden Earnest, “ABD’nin Türkiye’ye destek vermesinin birçok yolu var, ABD kara birlikleri de (özel kuvvetler) bunlardan biridir.” şeklinde konuştu.

-“Türkiye’ye desteğimiz sürecek” –

DAEŞ karşıtı koalisyonun havadan sağladığı desteğe ilaveten karadan da Amerikan özel kuvvetler birliklerinin eklemlendiğini dile getiren Earnest, DAEŞ’le mücadelesinde Türkiye’ye desteklerinin süreceğini vurguladı.

Türkiye’deki DAEŞ terör tehdidinin bir an önce son bulması için sınırdaki DAEŞ unsurlarının temizlenmesinin önemine işaret eden Earnest, “Umarım Türkiye içindeki şiddet son bulur.” dedi.

-Suriye’de insani yardımların ulaştırılamaması –

Earnest, Suriye’de pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayan ateşkesle ilgili bir soruya cevap verirken insani yardımların yerlerine ulaştırılması ve ülkedeki şiddetin azalması gerektiğine vurgu yaptı.

Earnest, Rusya’nın Beşşar Esed rejimi üzerindeki nüfuzunu kullanarak rejiminin uyguladığı şiddetin azaldığını ve insani yardımların yerlerine ulaştığını görmeden Rusya ile askeri bir işbirliğinin söz konusu olmayacağının altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki adımlarına değindi.

“Türkiye’nin sınırlarını güvenli hale getirme çabalarını destekliyoruz ve şimdiye kadar bunun başarılı olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuşan Kirby, ortak hedef olan DAEŞ’in yok edilmesi için koalisyon üyesi ülkelerin tüm adımlarını destekledikleri yorumunu yaptı.

Kirby, Suriye’de devam eden ateşkesle ilgili değerlendirmesinde insani yardımların hala birçok yere ulaştırılamamasında Esed rejiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Kirby, Rusya’nın Esed üzerindeki nüfuzunu kullanmasını ve hem şiddetin azalması hem de insani yardımların yerlerine ulaştırılması konularında gerekenin yapıldığını görmek istediklerini kaydetti.