ABD yapımı 45 tonluk tank, dalış turizminin hizmetinde

Türkiye’de turizm sektörünün çeşitlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Antalya Valiliği, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 45 tonluk tank Kaş Limanında 5 metre derinliğe batırıldı. SÖZ KONUSU TANK hava koşullarının yerinde olduğu takdirde Güvercin Adası Mevkii’ne taşınarak 20 metre derinliğe batırılacak.

Her seviyeden dalgıcın rahatlıkla ziyaret edebileceği tankın, ülkemizin önde gelen dalış destinasyonlarından biri olan Kaş’ın tanıtımına manâlı katkılar sağlaması hedefleniyor. Su aşağıda yapay bir resif oluşturacak tankın bir benzeri, yıllar önce kendisi de ‘balıkadam’ olan Kral II. Abdullah kadar Ürdün Akabe Körfezi’nde batırılmıştı.

Kaş-Kekova arası manâlı bir servet

Konuyla ilgili bir yorumlama yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tank projesinin turizmi 4 mevsime dağıtım çalışmalarının kayda değer bir halkası olduğunu söyledi. Karaloğlu, “650 kilometrelik sahili yer alan Antalya’da karadaki güzelliklerin yanı sıra denizin aşağı da çoğu güzellik var. Bu stil etkinliklerle Antalya’da sualtı ile ilgili farkındalık karşılamak, denizin altındaki güzelliklere dikkat sürüklemek istiyoruz. Elimizde büyük bir nimet var, bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu manada yapacağımız, yapmamız gereken çok iş var. Türkiye bilhassa bu alanda rakiplerine önemli bir ayrım yaratabilir. İnanıyorum ancak, bu proje Kaş’ın bu pozitif gelişimine manâlı katkı sağlayacak. Turizm Antalya’da dört mevsim devam edecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz edinmek üzere, projeye yardım veren, katkı sunan herkese fazla teşekkür ediyorum” dedi. Vali Karaloğlu, tankın acilen Kaş limanında suya indirildiğini fakat, hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle, hemen şimdi hedeflenen noktaya batırılamadığını, önümüzdeki süreçte bunun gerçekleştirileceğini belirtti.

Sıradışı proje

Projenin işlem ve su altı görüntüleme çalışmalarını yürüten Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, laf konusu projeyi sıra dışı olarak nitelendirdi. Yıllar önce ziyaret ettiği Ürdün’de Kral II. Abdullah kadar batırılan tanka daldığını ve görüntülediğini açıklayan Tahsin Ceylan, “Bugüne değin uçak, gemi gibi fazla sayıda suni resif projesi gördük. Oysa, tank tüm bunların dışarıya fazla sıra dışı bir proje oldu. Değerli Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Kaş Kaymakamımız Bilgihan Bayar’ın destekleriyle alan yalnızca ülkemiz için yok tanıdık olmayan dalgıçlar için de manâlı bir çekicilik merkezi haline geliyor. Bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Deniz ticaret Odası destekledi

Tankın batırılmasına yardım karşılayan Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ise bölgede dalış turizmine olan ilginin artırılması için her türlü projeye yardım vermeye devam edeceklerini açıklama etti. Antalya Deniz Ticaret Odası geçtiğimiz sene da Side’de Türkiye’nin birincil su altı müzesini dalış turizminin hizmetine açmıştı.

Tank hakkında

Dalış turizmini ilerletmek hedefiyle batırılan tank, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temin edildi. ABD yapımı ve 1960 model olan 45 ton ağırlığındaki tank, Kaş’a Konya’dan getirildi. Devir süresini tamamlamış olan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetrelik diğer taraftan top bulunuyor.

