ABD'de Açıköğretim dönem sonu sınavları yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim Sistemi kapsamındaki Kuzey Amerika Programı’na (KAP) katılan öğrencilere yönelik ABD’de dönem sonu sınavı gerçekleştirdi.

AÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, KAP’a kayıtlı öğrencilerin, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminin son sınavına ABD’nin Houston, Maryland ve New York sınav merkezlerinde girdiğini belirtti.

Bu yıl ilk kez kıtalar arası bir sınavı organize ettiklerini vurgulayan Güney, şunları ifade etti:

“Bir dönemi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Açıköğretim Sistemi olarak Azerbaycan’dan Amerika’ya uzanan geniş bir yelpazede eğitim hizmeti veriyoruz. AÜ’nün Batı Avrupa Programları ile 30 yıl önce başlayan uluslararası atılımlarında gelinen nokta mutluluk verici. Yakında Suudi Arabistan’da Açıköğretim sınav merkezi açmayı planlıyoruz. Ayrıca Kuzey Amerika bölgesinde ikamet eden ve önceden Açıköğretim Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan ve Batı Avrupa programlarından birinde kaydı olan öğrenciler, durumlarını belirten bir dilekçe ile Kuzey Amerika programlarına kayıtlarını nakil yaptırabilecek.”

Güney, kayıt yenileme tarihlerinin 20 Şubat-3 Mart olduğunun da altını çizdi.

Öte yandan, KAP ile ilgili detayların “usa.anadolu.edu.tr” adresinden öğrenilebileceği bildirildi.