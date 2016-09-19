ABD'de patlama

ELIZABETH (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan ABD’nin New Jersey eyaletinde bir tren istasyonu yakınında bomba olduğundan şüphelenilen düzeneğin, etkisiz hale getirilmeye çalışılırken patladığı bildirildi.

Elizabeth Belediye Başkanı Christian Bollwage, patlamanın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarının, istasyon yakınında bir çöplükte iki kişi tarafından bulunan çantadaki beş düzenekten birini etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana geldiğini belirtti.

Çantayı bulan kişilerin, içinden çıkan teller ve boru gördükleri ifadesini verdiklerini aktaran Bollwage, patlamanın herhangi bir zarara yol açmadığını ifade etti.

Kentte bazı tren seferleri askıya alınırken, belediye başkanı benzer olayların yaşanma olasılığına karşı halkı uyardı.

ABD’nin New York kentinde cumartesi gecesi meydana gelen şiddetli patlama terör paniğine neden olmuştu. Patlamada 29 kişi yaralanmış, yaralılardan 24’ü hastaneye kaldırılmış, patlamayla bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayın gerçekleştiği 23. Cadde’yi ve çevresini araç ve yaya trafiğine kapatan New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri, caddeyle bağlantılı metro istasyonlarını da hizmet dışı bırakmıştı.

Patlamaya çöp konteynerinin yakınında ya da içinde bulunan, el yapımı bir patlayıcının neden olduğu ihtimali üzerinde duran terörle mücadele ekipleri, olay yerinde inceleme başlatmıştı. Basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Blasio, “Şu anda bu olayın, terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir bulgu yok.” demişti.

Görevine yeni başlayan New York Emniyet Müdürü James O’Neill de patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklanmadığını, olayın meydana geldiği yerden dört sokak ötede, 27. Cadde’de ikinci bir patlama ihtimaline karşı inceleme başlatıldığını söylemişti.

