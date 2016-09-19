ABD'de senatörlerden Suriye hamlesi

WASHINGTON (AA) – ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçi senatörler, Suriye’deki muhalifleri vurmak için ağustos ayında İran’ı kullanan Rusya’ya ve Tahran yönetimine karşı daha sert bir tutum takınması için Obama yönetimine mektup göndermeye hazırlanıyor.

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinin tamamı dahil olmak üzere en az 30 senatör, imzaladıkları mektubu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye göndermeyi planlıyor.

Senatörler kanıt isteyecek



Rusya’nın DAEŞ yerine muhalifleri vurmak için İran’ın Hamadan üssünü kullanmasının Tahran yönetimi ile geçen yıl varılan nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini savunan senatörler, mektupta, Rusya’nın hava saldırılarının anlaşmayı onaylayan BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca yapıldığına dair kanıt isteyecek.

Amerikan medyasındaki haberlere göre senatörlerin imzaladığı mektupta, “Rusya’nın İran’daki bir hava üssünden düzenlediği hava saldırıları durmuş olsa bile özellikle daha önce Suriye’de saldırı düzenlemek için İran topraklarını kullanan Rusya’nın bu hareketinin sonuçları olmadığı için bunların devam etmeyeceğine bizi inandıracak bir neden bulunmuyor.” ifadesi yer alacak.

Mektubun yazılmasında öncülük eden Cumhuriyetçi senatörlerden John Barrasso, Rusya’nın hamlesinin nükleer anlaşmanın ihlal edilmesinin yanı sıra BM’nin İran’a yaptırımları içeren kararının da ihlali anlamına geldiğini savundu.

“Bana kalırsa bu her ikisinin de ihlal uyguladığı anlamına geliyor”



Barrasso, Rus savaş uçaklarının Hamadan Hava Üssü’nden kalkarak Suriye’de muhalifleri vurmasında BM Güvenlik Konseyi’nin onayı bulunmadığını, bunun da “İran’ın kullanımı ya da çıkarına olacak silahların temini, satışı ya da transferini” yasaklayan hükümlere aykırı olduğunu iddia etti.

Mektupta bunları vurguladıklarını ifade eden Barrasso, “Ruslar onay almadı. İran da onay almadı. Bana kalırsa bu her ikisinin de ihlal uyguladığı anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı senatörlerin mektubunda, Obama yönetiminin ambargoyu uygulamak için yeteri kadar çaba göstermediği vurgulanıyor. Mektupta, “İran’dan bu tür hava saldırıları düzenlemek hukuki olarak bağlayıcılığı bulunan BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyorsa bu husus netleştirilmeli ve gereği yapılmalı.” ifadesi yer alıyor.