ABD'den dereceyle dönen “Avcı” için tören

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin oluşturduğu “Anatolia Aero Design” takımının ürettiği insansız hava aracı prototipi ”Avcı”nın, geçen ay ABD’de düzenlenen yarışmada birinciliğe layık görülmesi dolayısıyla tören yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, AÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok büyük bir başarı örneği sergilediğini söyledi.

Üniversite olarak bu yıl çeşitli branşlardaki etkinliklerde önemli dereceler elde etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Gündoğan, ”Bu tür törenler bizi mutlu ediyor. Geleceğe yönelik umudumuzu artırıyor. Güzel bir başarı elde edildi. Öğrencilerimizin takım ruhu içinde hareket etmesi her şeyden daha değerli. Üniversite yönetimi olarak bu tür faaliyetleri her zaman destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yarışmada görev alan öğrencileri kutluyorum. Bundan sonra hep birlikte inşallah daha güzel başarılara imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Semra Kurama da aynı yarışmada geçen yıl Polonya’nın birinci olduğunu anımsatarak, “Öğrencilerimiz bu yıl genel sıralamada birinci oldu. Yarışmadan 1 altın, 2 bronz madalya ile dönen öğrencilerimiz bizi çok gururlandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum.” dedi.

– Avcı

Prof. Dr. Hikmet Karakoç danışmanlığında üniversite öğrencilerinin oluşturduğu “Anatolia Aero Design” takımı tarafından tasarlanan 300 gram ağırlığındaki Avcı, kendi ağırlığının 4 katını taşıyabiliyor. Kanat açıklığı 92, uzunluğu 68 santimetre olan Avcı, parçalara ayrıldığında 27 santimetrelik bir kutuda taşınabiliyor. 55 saniyede kurulumu tamamlanarak uçuşa hazır hale gelen Avcı, gövde üzerine iniş yapabiliyor.

Avcı, ABD’nin Florida eyaletinde 21-23 Nisan tarihlerinde 10 ülkeden 75 takımın katıldığı Uluslararası İnsansız Hava Aracı Tasarım Yarışması’nda birinciliğe layık görülmüştü.