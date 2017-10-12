ABD’den flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile yaşanan vize krizi ve Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde ele alınan konular hakkında yeni bir izah etme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Tillerson’un dün yaptıkları görüşmede Türkiye’de tutuklu yer alan Alsancak’taki Protestan Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson’un durumunun gündeme geldiğini gösteren Nauert, “Tutukluların aileleri ve avukatlarıyla görüşmesi konusunda bahşedilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz” dedi.

Nauert ayrıca “Türkiye’nin ABD ile arasına mesafe koymasını istemeyiz. Beklentimiz tansiyonun düşmesi yönünde. Türkiye önemli bir NATO müttefiki” ifadelerini kullandı