ABDden vatandaşlarına İzmir uyarısı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik yayınladığı duyuruda İzmir’de Kordon ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için “dostane gösterilerin çatışmaya dönebileceği, şiddetin tırmanabileceği” uyarısında bulundu. Mesajda ABD vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durması, eylem ve etkinliklerin toplanma alanlarında özenli olması istendi.