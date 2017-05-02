Abdil Erdaldan 1 Mayıs kutlaması

Abdil Erdal yaptığı açıklamada, alın teri ve emek harcanarak elde edilen kazancın fazla kıymetli olduğunu söyledi. 1 Mayıs’ın dünya genelinde emekçiler göre dayanışma ve haksızlıklara karşı kutlanan bir gün olduğunu kaydeden Erdal, “Ülkemizde ulus çalışanları dıştan bir çok emekçinin devlete ait tatil duyuru edilen 1 Mayıs günün de bile rızkının peşinden koşarak niyetlenmek zorunda olduğunu görüyoruz. Tüm çalışanların benzer koşullar aşağıda tüm sosyal haklarını kullanabilmelerini arzuluyoruz. Emekçisi mutlu ve refaha erişen bir toplumun bütün fertleri de benzer duygulara sahip olacaktır. Çalışanların meslek sağlığı ve güvenliği ilk kez edinmek üzere bütün alıştırma koşullarının iyileştirilmesi için birlikte hareket edilmelidir. Çalışan ve işverenin birlik ve beraberliğini artırması dileğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” dedi.