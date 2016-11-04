ABDli Prof. Dr. Lublin: Gülenin iadesi adli süreçten geçecek

ABD seçimleri öncesinde Prof. David Lublin, ABD’nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht’in evinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen başkanlık sistemiyle ilgili bir soru üzerine Prof. Lublin, her ülkenin kendine hangi sistemin yerinde olduğuna karar vermesi gerektiğini söyledi. Prof. Lublin, “Derhal 5 gündür buradayım. Fazla ukalaca olur benim bu konuda açıklama yapmam. Demokratik hükümetin tek bir formu değil. İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler hükümetin parlamentodan takviye aldığı bir sisteme sahip. Bizde lakin başkanlık sistemi ve güçlerin ayrımı var. Biz, bizim sistemimizin gereksinimlerimize uygun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Türklere hangi sistemin yerinde olduğuna Türk insanlarının karar vermesi lüzumlu. Türklerin haklarını tüzük altında en iyi koruyacak sistem hangisidir, buna karar vermeniz gerekiyor” dedi.

“Türkiye ve Amerika DEAŞ’e karşısında savaş halinde olacak”

8 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ABD seçimlerinde Demokratik Parti adayı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın başa baş gittiğini ama seçimi kim kazanırsa kazansın Türkiye ile Amerika’nın terör örgütü DEAŞ’e karşı savaşta olacağını söyleyen Prof. David Lublin, şunları söyledi:

“Donald Trump birçok insanı, kendi partisinin içindeki insanları da şaşırttı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü (NATO) eleştirerek. NATO’nun zamanının geçmiş olduğunu söyledi. Müttefiklerimizin daha pozitif para ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun karşısında Hillary Clinton çoğu halkçı ve cumhuriyetçi gibi geleneksel müttefiklerimizi devam ettirmeyi, güçlendirmeyi, olanların üzerine koymayı hedefliyor. Donald Trump, tahmin edilemez olmayı seviyor. Çünkü bizim düşmanlarımızı belirsizlikte bırakalım ne yapacağımızı bilemesinler diyor. Hillary Clinton ise düşmanlarımızı varsayım eder durumda ne yapacağımızı bırakmamak gerektiğimizi düşünüyor. Kim kazanırsa kazansın Türkiye ve Amerika DEAŞ’e karşısında savaşta ortak bir menfaatleri olduğu muhakkak. Kim seçilirse seçilsin ana menfaatler aynı kalacak diye düşünüyorum.”

“Demokrasinin korunmuş olması bizleri mutlu etti”

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmede de yer alan Prof. Lublin, darbe girişiminden sonradan birçok Amerikalının Türkiye’de demokrasinin korunmuş olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Lubnin, “Benzer şekilde bizde de aynı şey olsaydı, bizler de demokrasinin devam etmesinden mutluluk duyardık. çoğunlukla Türkiye hakkındaki bilgim çabuk artan güçlü bir ekonomi. Sizin Suriye’de ve Irak’taki rolünüz natürel ancak çok önemli. Kendi demokrasi ve ülkenizi gözetmek da buna dahil olan bir şey” diye konuştu.

“Clinton’ın kampanyası 1 milyar dolar topladı”

FETÖ Lideri Fetullah Tebessüm Eden’in iadesi ve Hillary Clinton’un seçim kampanyasına FETÖ üyelerinin destek verdiği iddiaları üstüne Prof. David Lublin, şunları söyledi: “Başkanın kendi kararıyla kimseyi sınır dışı etme yetkisi değil. Bizim adli sürecimiz göre ele alınması gerekecek bu konu. Amerikan hükümeti Türkiye’nin bu konuyla ilgili endişelerini, kaygılarını çok ciddi bir şekilde ele alıyor. Bu seslenmek değildir ciddiye almıyor. Lakin natürel ki yasalara uyumlu olarak davranmamız gerekiyor. Hillary Clinton’ın kampanyası 1 milyar dolardan fazla para topladı. Yani ben 10 milyon dolar bile vermiş olsam birleştirme baktığınız vakit hiçbir şey. Yani olup olmadığını bilmediğim bazı bağışlar var. Hillary Clinton için Amerika ve Türkiye ilişkileri önemlidir. Kampanyadan gelecek para için bunu tehlikeye atacak bir durumu olacağını zannetmiyorum.”

Umutcan İşledici