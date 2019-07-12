Abdullah Gül Üniversitesi Mezuniyet Töreni
KAYSERİ (AA) – 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Yaptığınız iş daima insanlara hizmet etmek amacıyla olsun. Prensipli olun, ilkeli olun, hep değerleriniz olsun." dedi.
Gül, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde, üniversiteyi kurarken amaçlarının iyi bir üniversite kurmak olduğunu söyledi.
Gerek kendi hayatında, gerek devlet hayatında eğitimin önemini hep vurguladığını belirten Gül, bir ülkenin en büyük zenginliğinin, onun beşeri sermayesi olan nitelikli insan gücü olduğuna inandığı için eğitime hep destek verdiğini ifade etti.
Üniversitenin emin adımlarla yükseldiğini görmenin herkesi memnun ettiğini aktaran Gül, Anadolu'nun ortasında Kayseri'de böyle bir üniversitenin yükselişinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Üniversitenin giderek kendisini çok daha ispatlayacağından emin olduğunu dile getiren Gül, sözlerine şöyle devam etti:
"Çünkü bu altyapı oluşturuldu. Değerli öğrenciler size şunu söylemek isterim. Mezun olunurken sizlere hep güzel tavsiyelerde bulunulur. Onların başında şunu söyleyeceğim, her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. İyi insan olun. İyi insan olmanın yolu da tabii ki şeffaf olun. Şunu unutmayın, en büyük güç şeffaflıkta. Hiçbir şey gizli olmasın, açık ve şeffaf olun. Çok aykırı fikirleriniz olursa da onu şeffaf bir şekilde savunun, konuşun. Yaptığınız iş daima insanlara hizmet etmek amacıyla olsun. Prensipli olun, ilkeli olun, hep değerleriniz olsun. Günlük konjonktürel başarıların peşinden hiç koşmayın. Başarılarınız hep uzun vadeli olsun. Sadece size değil, bütün insanlığa hizmet edecek başarıların peşinde olun."
Törende, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da birer konuşma yaptı.
Abdullah Gül, vakıf başkanı ve rektör, üniversite ve bölüm birincilerine diplomalarını verdi.
Öte yandan, Gül, kente gelişinde Kayseri Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecilere, ziyaretinin tamamen eğitimle ilgili olduğunu kaydetti.
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