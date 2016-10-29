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Abdullah Gülden hastane ziyareti

11.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 16:10
abdullah-gulden-hastane-ziyareti

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül’ün çare gördüğü hastanede gezmek için Kayseri’ye geldi. Havayolu ile Erkilet Havaalanı’na gelen Gül, sonra karayolu ile babası Ahmet Hamdi Gül’ün çare gördüğü Özel Kayseri Acıbadem Hastanesi’ne geldi. Gül burada babasının son durumu hakkında veri aldı.

Gül’e hastane ziyaretinde Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. 

Ali Göç – Turan Bulut

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