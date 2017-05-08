Abdullah Gül’ün babası yarın toprağa verilecek

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte taziye evini ziyaret etti. Ziyaretin arkasından bir tanımlama yapan Vali Kamçı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babaları saat 18.30’da rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin. Yarın öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılınacak cenaze namazından sonradan defin işleri gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

öte taraftan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül’ün oturduğu apartmanın bulunduğu Kızılırmak caddesi üzerinde de emniyet önlemleri alındı.

Ali Göç