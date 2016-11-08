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Abdurrahman Arıcı kalp krizi geçirdi

Arıcı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece rahatsızlandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

08 Kasım 2016 Salı, 12:46
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Arıcı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece rahatsızlandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yürek krizi teşhisi konan Arıcı, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterlerle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Arıcı’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu da resmi internet sitesinden yayımladığı mesajla Arıcı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

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