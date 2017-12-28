ABDye herhangi bir güvence verilmedi

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye’de yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD’ye herhangi bir güvence verilmediğini duyurdu. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili ABD’ye herhangi bir güvence verilmediğinin altı çizilerek, “ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.