AB'nin terör politikasına tepkiler

KONYA (AA) – Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar’da vatandaşlar, İstanbul’daki terör saldırısını kınayarak, AB ülkelerinin, Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri konusundaki tutumunu eleştirdi.

Konya’da yaşayan Mustafa Çetin, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Bombalı saldırıyı lanetleyen Çetin, “Gerek içimizde gerekse yurt dışında epeyce düşmanımız var. Sadece şimdi değil çok eski tarihlerde bile bize düşman oldular. Bu olaylara terör olayı diyemiyorlar çünkü ülkemizde de bunların uzantıları var. Bunlar sürekli irtibat halindeler. Çıkar ilişkileri var. Ülkemiz İslamın son kalesi olması nedeniyle bize düşmanlar. Bu oyunlar bize sürekli oynanıyor.” diye konuştu.

Esnaf Hasan Tosun ise dünkü saldırıyı lanetlediklerini ifade etti.

“İçimizde bulunan hainler, bu olayları kaşıyorlar, olsun diye çabalıyorlar.” diyen Tosun, şunları söyledi:

“Bu olayda Avrupa ve ABD’li parmağı var. Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen bütün odaklar bu işin içinde. Dün İstanbul’da oldu, bugün başka yerde de olabilir. Bunu istiyorlar çünkü bizi birbirimize düşürmeyi amaçlıyorlar. Biz sabırla bekliyoruz. Sabır taşarsa, o pohpohlayanlar o gülücük atanlar boylarının ölçüsünü alacaklar. Dışarıdaki güçler ise inşallah mahvolup gidecekler. Adına PKK, DHKP-C, FETÖ, DAEŞ diyebilirsin, hepsi aynı. Birbirinden farkı yok.”

– Aksaray

Aksaray’da, vatandaşlardan Memduh Karabıyık (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan saldırıdan dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bu saldırıların artık son bulması temennisinde bulunan Karabıyık, “Bu konuda vatandaşlar olarak duyarsız kalmamalıyız. Hepimiz bir olup devletimize sahip çıkmalıyız. Özellikle Avrupa ve dünya basınından ses gelmesi lazım. Bu terör bizim değil, herkesin terörüdür. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Avrupa’nın da bu konuda bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Biz nasıl orada terör saldırısı olunca lanetliyorsak onların da lanetlemesini istiyoruz. Çünkü terör herkes için geçerlidir.” diye konuştu.

Musap Karaca ise saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, saldırıyı yapanların cezasız kalmayacağını aktardı.

Devletin terörle ilgili yapacağı her türlü çalışmayı millet olarak destekleneceğini vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

“İnşallah bu saldırıyı yapanların cezası devletimiz ve hükümetimiz tarafından verilecektir. Suçlular en kısa zamanda bulunup adaletin karşısına çıkarılacaktır. Hükümetimiz, terörle ilgili ne yapacaksa halk olarak destekliyoruz. Bize düşen görev neyse devletimizin yanındayız. Ayrıca Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkeler teröre verdiği destekle kendilerini yaktıklarının farkında değiller. Biz Avrupa’da bir terör saldırısı olduğu zaman hemen bir başsağlığı olsun veya yapılacak ne varsa yardımımız dokunacaksa destek oluyoruz ama durum bizde olduğu zaman çifte standart uygulanıp, bırakın bize desteği onlara sahip çıkıyorlar. Bu terör kalleş bir terördür. En sonunda kendilerinin de vurulacağını biliyorlar ama karşıdaki Türk olduğu ve eziyet çeken Müslüman olduğu için herhangi bir destek bir çaba harcamıyorlar ama bu tutumlarıyla devam ettikleri sürece bu silah kendilerine de dönecektir.”

Vatandaşlardan Servet Şahinoğlu, Suruç katliamından bu yana Türkiye’nin alçak bir terör saldırısı altına alındığını anımsatarak, İstanbul’daki saldırının da bu yönde olduğunu, birçok insanın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü yaşadığını ifade etti.

Teröre karşı Türkiye’nin ve milletin tavrının en başından beri belli olduğunu vurgulayan Şahinoğlu, “Ülkemizin dostları ve düşmanlarını böyle günlerde tanımak daha büyük fırsat veriyor bize. Şu zor günlerimizde Avrupa ülkeleri ne derece yanımızda. Hiç biri ne yazık ki yanımızda değil. Onlarda patlama olunca bayrağımızı indiririz, sosyal medyadan, devlet ve milletçe hemen yanlarında bulunuyoruz ama iş Türkiye’ye gelince hiçbir şey yok. Mesela şu an bile Twitterda Avrupa liderlerinden gelen tepkilerde terör ibaresi kullanılmıyor. Bizim için yapılan her saldırı terör kaynaklıdır. Bunlara karşı omuz omuza hep beraber dik durmalıyız.” dedi.

Azerbaycan vatandaşı Ceyhune Çakır da dün ki saldırıdan dolayı çok büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, “Yüreğimiz yanıyor. Allah bu tür terör saldırılarını bir daha başına getirmesin. Bunu yapanların Allah cezasını versin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

– Afyonkarahisar

Afyonkarahisar uzun çarşıda gıda işletmesinde yönetici olarak çalışan Ahmet Önder, terör saldırılarının Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğini bozamayacağını belirtti.

Önder, mübarek Mevlit Kandili akşamında yaşanan terör saldırısını kınadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanları Allah kahretsin. Türkiye’yi bölmek isteyen kim varsa onları da lanetliyorum. Bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmek demektir. Avrupa Birliği’nin sessiz kalmasına da anlam veremiyorum. Zaten bunları destekleyenler de onlar. Onları da kınıyorum. Onlar kendi başlarına geldiği zaman çıkıp bağırıyorlar, haklarını arıyorlar ama bizim başımıza geldiği zaman bizim hakkımızı aramıyorlar. Biz her zaman onlara iyi niyetle yaklaştık. Teröre destek çıkan herkesi kınıyoruz.”

Vatandaşlardan Erol Yıldırım, terör saldırısını lanetlediğini bildirerek, “Terör karşısında Avrupa’nın sessizliği aslında beklenen bir şeydi. Her zaman dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde iki yüzlü davranıyor. Aslında acı, insanlık acısı. Milletimizin başısağ olsun. Bu saldırılar, milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirir. Bu tür hadiseler, milletimizin topyekun kaynaşmasını sağlar.” dedi.