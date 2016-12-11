AB'nin terör politikasına tepkiler

BURSA (AA) – Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vatandaşlar, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin terör politikasına tepki gösterdi.

Eskişehir’de servis şoförlüğü yapan 62 yaşındaki Hasan Yılmazer, AA muhabirine, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını dile getiren Yılmazer, AB ülkelerinin terör politikasına ilişkin, “Bizim Avrupa’ya ihtiyacımız yok, Avrupa’nın bize ihtiyacı var. Benim Avrupa’da 2 tane oğlum var. Bugün çağırsam, Avrupa’yı bırakıp bugün dönerler. Avrupa’ya bazen ben de gidip geliyorum ve görüyorum ki Avrupa bitti. Kendi ülkelerinde olay oldu mu hepsi kenetleniyor, Müslüman öldüğü zaman hepsi kulağını tıkıyor.”

Simit satarak geçimini sağlayan 53 yaşındaki Zehra Güner ise “Avrupa Birliği artık bize muhtaç oldu. Biz Osmanlıyız, Türk birliği, İslam birliği bizi bekliyor. Hiç kimse korkmasın, biz dik duralım yeter. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar, avro para birimi ile saldırsınlar. Allah’ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Ben ve 2 evladım bu ülke için, Türkiye için canımızı seve seve veririz. İyiki başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Güzel günler için çok az kaldı, yeterki dik duralım.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Terör son bulsun insan hakları baki olsun”

Kütahya’da yaşayan esnaf İsmail Elbaş, terör olaylarını şiddetle protesto ettiğini aktararak, şunları söyledi:

“İstanbul’daki hain saldırıyı kınıyorum. Kimse unutmasın ki Avrupa devletleri bunlara maddi ve manevi destek vermemiş olsaydı bu terör laneti benim ülkemde de bitmiş olacaktı. Teröriste terörist diyemeyen Avrupa ülkeleri, bir gün bombalar onların meydanlarında patladığında koyunlarında besledikleri hainlerin faturasını çok ağır ödeyecekler. Ülkeler teröre karşı ortak duruş sergilemeliler. Sözde NATO ülkesiyiz, Birleşmiş Milletler var ama bunlar hiçbir zaman birleşmeyen milletler. Bunun bir sonu olmalı. İnsan Hakları Günü’nde böyle bir felaketin yaşanmış olması dünya insanlığına da ibret olmalı, ders olmalı. Herkes kendine bir sonuç çıkarmalı. Dünyanın bütün ülkelerine sesleniyorum; terör son bulsun, insan hakları baki olsun.

Esnaf Adnan Cura da daha önceden de yaşanan benzer olaylarda maşa olarak kullanılan terör örgütleri hem Türkiye’yi hem de ülkenin liderini cephe aldıklarını belirterek, “Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok etmeye çalışmaktalar ancak şunu herkes iyi bilmeli ki bu tarz saldırılar bizi yıldıramayacak. Avrupa ülkeleri, ülkemize olan kinlerinden dolayı Türkiye’de bombanın patlamasına rağmen sessiz kalmaya devam ediyorlar. Bu durumu şiddetle kınıyorum.” yorumunu yaptı.

– “Avrupalılar dostumuz değil”

Bilecik’te yaşayan Metin Nalbant, Avrupa Birliği’nin Müslüman ve Türklere olan ön yargılarının yüzyıllardır devam ettiğini belirterek, “Kimliğimiz Müslüman olduğu müddetçe Avrupa’nın iki yüzlü yaklaşımı her zaman karşımıza çıkacaktır. Asala terör örgütü vardı, kapandı. Onun yerine PKK kuruldu. PKK’yı da Avrupa destekliyor. Türkiye’nin ekonomik açıdan gelişmemesi, siyasi istikrarının sürmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar.” ifadesini kullandı.

Hüseyin Özkan ise Avrupalıların acıyı kendilerinin tatmadığı için terörü tam olarak bilemediklerini savunarak, “Acıyı yaşayan bizleriz Türk milleti olarak. Ölen bizim insanlarımız, Avrupa tabii bunu yaşamadığı için terör diye lanetlemiyor. Buna biz üzülüyoruz ama ille de kendi başlarına mı gelmesi gerekiyor.” dedi.

Bilecik Edebali Araştırma ve Kültür Derneği Başkanı Arif Durmuş da “Avrupalılar bizim dostumuz değil, hiçbir zaman da olmadılar. Elbetteki teröristlere kucak açıyorlar. Bu terörü lanetliyorum” değerlendirmesinde bulundu.