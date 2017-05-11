Aç ayılar arı kovanlarını parçaladı

Edinilen bilgilere kadar, baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda gıda bulamayınca yerleşim yerlerine indi.

Ereğli Karaoğuz Akçokluk Mahallesi’nde ayılar bir vatandaşa ait arı kovanlarını parçalayarak maddi zarara yol açtı

Kestane balıyla ünlü olan Karaoğuz Akçokluk Mahallesindeki arıcılık yapan Mehmet Kurtal, kovanlarının ayılar göre parçalanmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Mehmet Kurtal, ayıların koruma aşağıda olması sebebiyle ellerinin kollarının ast kaldığını, ayıların kovanlara ulaşamaması için önlemlerini arttıracağını söyledi.

Bölgenin kestane balı ile ünlü olduğunu ifade eden Mehmet Kurtal, “Geçimimi temin etmek için bal üretimi yapıyorum. Mevcut ballıklı kovanlarımdan 10 tanesini parçalayıp içindeki balı yemişler. Bu çevrede çoğunlukla geçim kaynağı arıcılık’tır. Ben ballıklı Kovan üstünde üretim gerçekleştiriyordum. bir Kovanın içinde takriben 70-80 bin Arı bulunuyordu. Son günlerde yaz mevsimine girerken tarlama Ayı gelerek, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları telef etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Zararım asgari 60 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Ayıların sayılarının artması bizi endişelendiriyor. Bu şekilde zararı olanlara devletimiz mutlaka yardımda bulunmalı” dedi.

Ertuğrul Yüksel