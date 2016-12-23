Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Göksun ilçesinin en yüksek rakımlı mahallelerinden biri olan Çardak’ı çevreleyen dağlarda ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban domuzları, ağır kış şartları sebebiyle yiyecek bulamadı. Gıda bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü, evlerin önündeki çöp konteynerleri ve kovaları karıştırmaya başladı. Domuzları mahalle içindeki ara sokaklarda fark eden mahalle sakinlerinin uğraşları da aç hayvanları uzaklaştırmaya yetmedi. Av tüfekleri ile domuzların peşine düşen semt sakinleri, 2 domuzu öldürürken birçoğunu da yaraladı. Diğer hayvanlar ise silah sesleri üstüne dağlara dürüst kaçtı.

Mahalle sakinleri ise, bölgede fazla sayıda yaban domuzu sürüsü olduğunu belirterek, “Bölgede kar yağışı fazla pozitif. Bu hayvanlar da mahallemizin etrafındaki ormanlık alanlarda yaşıyorlar. Yazları ve ilkbaharda elma bahçelerine girip zayiata niçin oluyorlar. Kışın da aç kalınca mahalleye değin iniyorlar. Sürüyle gezen bu hayvanlar hem vatandaşlar, hem de yoldaki araç sürücüleri için ciddi tehlike doğuruyorlar. Bu akşam da fazla sayıda hayvan mahalleye gelmiş. Ara sokaklara dağılanlardan ikisini öldürdük. Diğerlerinin bir kısmı da yaralı olarak kaçtı” ifadelerini kullandılar.

Murat Sürücü

KAHRAMANMARAŞ