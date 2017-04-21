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21 Nisan 2017 Cuma

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Aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine indi

Kastamonu’nun Cide ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurçal köyü civarında aç kalan domuzlar, gece vakti yerleşim yerlerine değin indi.

21 Nisan 2017 Cuma, 17:53

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Kastamonu’nun Cide ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurçal köyü civarında aç kalan domuzlar, gece vakti yerleşim yerlerine değin indi. Çukurçal köyü ile Derebucağı köyü grup yolunda evine gitmek isteyen Ramazan Arslan idaresindeki otomobilin karşısına meydana çıkan domuz sürüsü, araçtaki kişilere korku dolu anlar yaşattı. Domuz sürüsünü görebilen vatandaşlar, korna çalarak domuzları yoldan çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, sürüler halinde fındık tarlalarına kadar inen domuzlar ile baş edemediklerini belirterek, köy yollarında zaman zaman bu görüntü ile karşılaştıklarını ifade etti. 

Mehmet Salman

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