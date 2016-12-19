Ana Sayfa   >   Genel   >   Aç kalan güvercinlerin imdadına vatandaşlar yetişti

Aç kalan güvercinlerin imdadına vatandaşlar yetişti

19 Aralık 2016 Pazartesi, 13:30

Benzer Konular

Şarkışla'da soğuk hava emtia pazarını etkiledi
Yurtta kış
Yurtta kış

SİVAS (AA) – Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan güvercinlere, vatandaşlar yem ve ekmek veriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü il merkezinde, güvercinler ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Tarihi Ulu Cami’nin çatısına sığınan güvercinler de soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanıyor. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar ile cami cemaati, zaman zaman cami önü ve çevresine güvercinler için yem ve ekmek bırakarak beslenmelerini sağlıyor.

Su ihtiyacı için de belli noktalara su kapları yerleştiren vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle donan suları sık sık değiştiriyor.

güvercinler Sivas soğuk hava

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet