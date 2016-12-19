Aç kalan güvercinlerin imdadına vatandaşlar yetişti

SİVAS (AA) – Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan güvercinlere, vatandaşlar yem ve ekmek veriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü il merkezinde, güvercinler ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Tarihi Ulu Cami’nin çatısına sığınan güvercinler de soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanıyor. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar ile cami cemaati, zaman zaman cami önü ve çevresine güvercinler için yem ve ekmek bırakarak beslenmelerini sağlıyor.

Su ihtiyacı için de belli noktalara su kapları yerleştiren vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle donan suları sık sık değiştiriyor.