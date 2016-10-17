Acehan, sanayi esnafıyla bir araya geldi

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Çubuk Ağaç ve Madeni İşler Odası üyeleriyle bir araya gelen Acehan, esnafın istek ve sorunlarını dinleyerek, ilçede yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Acehan, toplantıda yaptığı konuşmasında, gelişmiş sanayinin ve güçlü bir esnafın ilçeye vereceği katkıya işaret ederek, yeni bir sanayi sitesi için esnafa destek olacaklarını söyledi.

İş gücü ve hizmet üretimi açısından yeni bir sanayi sitesinin Çubuk’a büyük katkısı olacağını dile getiren Acehan, “Sizlerin taleplerini yerinde görüyorum. Yeni bir sanayi sitesi için birkaç alternatif planımız var. İnşallah sizlerle mutabık kaldığımız bir alanda en kısa sürede çalışmamaya başlayacağız. Tabi ki sizler bunun için öncelikle bir kooperatif kurmanız gerekiyor. Biz yer konusundaki çalışmamızı yaparken sizler de kooperatif konusundaki çalışmalarını başlatmalısınız.” diye konuştu.

Çubuk Ağaç ve Madeni İşler Odası Başkanı Selahattin Kalaycı da ilçedeki mevcut sanayi sitesinin, günün şartları karşısında yetersiz kaldığını dile getirerek, “Öncelikli hedefimiz kendisini geliştirmek ve büyümek isteyen esnafa yönelik bir sanayi sitesi oluşturmaktır. Tabi bunun için de en uygun yeri belirlememiz gerekiyor. Bize sunacağınız yerlerin esnafımızın önünü açacak ve lojistik anlamda kolaylıklar sunacak bir bölge olması en önemli şartlardan.” dedi.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.