“Acemi kasaplar” hastanelik oldu
KAYSERİ (AA) – Kayseri, Sivas, Kırıkkale ve Yozgat'ta kurban keserken yaralananlar hastanelerde tedavi edildi.
Kayseri'de, kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayanlar, sabah saatlerinden itibaren Kayseri Devlet, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir hastaneleri ile kentteki özel hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
Kurban kesmeye çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 135 kişiden bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
– Sivas
Sivas'ta da "acemi kasaplar" bayramın ilk günü hastaneleri doldurdu.
Kent merkezinde kurban keserken yaralanan 80 kişi, Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine başvurdu.
Bu arada, Mevlana Mahallesi'ndeki kesim alanında sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, kısa sürede yakalandı.
– Kırıkkale
Kırıkkale'de sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine başvurdu.
Yaralanan 60'a yakın kişiden bazıları ayakta tedavi edildi.
– Yozgat
Yozgat'ta sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yozgat Şehir Hastanesine geldi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan 21 "acemi kasap" hastane acil servisinde tedavi edildi.
Öte yandan, sahibinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlık, Yozgat Şehir Hastanesi acil servisi önüne geldi. Kurbanlık, hastanedeki bir refakatçi tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi.
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