Acı bekleyiş sürüyor

Şirvan ilçesi Maden köyünde yer alan bir bakır ocağında meydana gelen heyelan sebebiyle oluşan göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Siirt, Diyarbakır, Erzurum, Van, Ankara, Bitlis ve Batman’dan facianın yaşanması ile birlikte gönderilen 90 karakter AFAD ekibi, meslek makineleri ile mümkün heyelan risklerini azalttıktan sonradan, göçükte kalan 11 işçinin kurtarılması için yoğun mücadele gösteriyor. Arama çalışmalarında özel eğitimli arama köpekleri de kullanılıyor.

Vatandaşlar ise, göçükte kalan yakınlarından haber alabilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Havanın soğuduğu ve kararmaya başladığı bölgede, yaktıkları ateşlerin çevresinde çember oluşturan vatandaşlar, yakınlarından gelecek haberleri bekliyor.