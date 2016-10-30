Açık artırmaya çıkarılan kuşlar havada kapışılıyor

Dernek üyesi kuşçuların ve meraklıların yoğun ilgi gösterdiği mezatta, 1 liradan açık artırmaya çıkarılan kuşlar cinsine göre çeyrek ve bütün altın fiyatında herif buluyor. Etkinlikte, üyelerin ve diğer meraklıların ürettiği papağan türleri, york, parizyen, border, malta, Hint bülbülü, mozaik ve muhabbet kuşları açık artırma usulüyle satılıyor. 10 liradan açık artırmaya çıkarılan kuşu en fazla fiyat veren satın alıyor. Kuş sahibi satıştan kazandığı paranın yüzde 10’unu derneğe bağışlıyor.

Bu yapılan mezatla kuşçular aralarında kardeşlik ortamı oluşturduklarını gösteren Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Şenol Ataç, “Hafta sonları Bandırma ve çevresindeki il ve ilçelerin yetiştirmiş olduğu papağan türleri, york, parizyen, border, malta, Hint bülbülü, mozaik ve muhabbet kuşları açık arttırma ile halkımıza satmak amaçlı, üretenlerin ellerindekini satmak amaçlı pazar günleri faaliyet yapıyoruz. Kuşlarımız 10 lira ile 200 lira arasında aidat karşılığında açık artırma ile herif bulmakta. Karacabey, Biga, Lapseki, Marmara Adası, Avşa Adası, Susurluk, Gönen, Çan ve Erdek’te yetkili bir dernek olmadığı için çoğunlukla 15 günde bir müzayede ile açık artırma ve takas usulü ile vatandaşlara tezgâhtar olmaya çalışıyoruz” dedi.

Türker Yeşil