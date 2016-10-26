Açık İnovasyon Anlayışı firmalara hayat verecek

Değişim ve gelişimin tüm dengeleri alt üst ettiği bir rekabet ortamında var olma mücadelesi veren firmaların geleceğine, Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) geliştirilen bir doktora tezi yön verecek. GTÜ’de yapılan ‘3 Dakikada Doktora Tezi Yarışması’nın birincisi GTÜ İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi Serhat Sağ, ‘Açık İnovasyon Endeksinin Geliştirilmesi’ tezi ile Türk firmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki rakipleri ile yenilik yarışında öne geçmelerinin anahtarı olacağını söyledi.

Açık inovasyon yaklaşımını tanımlayan Sağ, “İşbirliği temeline dayanan açık inovasyon yaklaşımı, firmaların yenilik süreçlerinde gereklilik duyduğu veri ve teknolojileri diğer data üreten kurumlar olan üniversiteler, araştırma kurumları, müşteriler, tedarikçiler ve hatta rakiplerinden alması, aynı şekilde kendi yenilik faaliyetleri sonucunda üretmiş olduğu bilgi ve teknolojileri öteki unsurlar ile paylaşarak buluş çalışmalarından daha fazla üstünlük sağlamasını amaçlamaktadır. Açık inovasyon yaklaşımı geçtiğimiz 15 yıllık süreçte bilhassa Amerikalı ve Uzaktan Doğu Asyalı büyük firmaların rakiplerine karşı önemli rekabet avantajı sağlamasına neden olmuştur. Gerek akademik dünyada gerekse endüstride popülaritesi giderek gelişen açık inovasyon yaklaşımı, KOBİ’ler dahil almak üzere bütün dünyada yaygın olarak benimsenmeye başlamıştır” dedi.

Bu yaklaşımın firmalara ne gibi yararlar sağlayacağı üzerinde duran Serhat Sağ, “Bu yaklaşımı benimseyen firmalar ihtiyaç duydukları data ve teknolojileri kendileri üretmek yerine, halihazırda bu data ve teknolojilere sahip olan ve doğal olarak bu konuda uzmanlığı kendisinden daha artı olan unsurlardan alır. Bu durum, yeniliğin maliyet ve riskini azaltacağı gibi, gereksinim duyulan bilgi ve teknolojilerine hızlı erişim sağlayarak yeni ürün geliştirme sürecini kısaltır. Öbür alanlarda uzmanlaşmış firmalar arasında yapılacak işbirlikleri veya karşılıklı geliştirme faaliyetleri, tüketicilere daha kaliteli ve farklılaştırılmış yenilikler sunulabilmesine ihtimal sağlar. Üretilen veri ve teknolojilerin öteki unsurlar ile paylaşılması ise, firmalara yeni pazarlarda faaliyet gösterebilme imkanı vereceği gibi, lisans hakkı ya da patent satışları da firmalara buluş faaliyetlerinde kullanabileceği ilave finansman sağlamaktadır. Bilhassa kısıtlı kaynak ve imkanlara sahip KOBİ’ler açısından ise, imal, ticarileştirme ve pazarlama gibi bütünleyici fonksiyonlara sahip firmalar ile işbirliği yapılarak rafta bekleyen icat fikirlerinin hayata geçirilmesine ve tüketiciler ile buluşturulmasına yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

Doktora tezi dahilinde geliştirilen açık inovasyon endeksi, firmalara açık inovasyon konusunda nerede oldukları, işbirliklerini azami menfaat sağlayacak şekilde nasıl yönetmeleri gerektiği, bu yaklaşımı kabul etmek için işyeri çalışan ve yöneticilerinin sahip olması gereken yeteneklerin neler olduğu, bu yeteneklere gelmek için hangi özendirme mekanizmalarını kullanmaları gerektiği gibi konularda istikamet göstereceği bildirildi. Endeks firmalar tarafından bir öz değerlendirme ve yönetim aracı olarak kullanılacağı gibi, sanayi odaları, bakanlık ya da bağımsız kuruluşlar kadar bir değer biçme ve derecelendirme arabulucu olarak ta kullanılabileceği kaydedildi.