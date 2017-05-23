Açıköğretim'de mezuniyet sevinci

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi’nde eğitim gören aralarında anne-kız ve karı-kocanın da bulunduğu çok sayıda öğrenci mezun oldu.

AÜ’nün İki Eylül Yerleşkesi’ndeki spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Türkiye’de 30 yıldan fazla geçmişe sahip AÜ Açıköğretim Sistemi’nin 2,5 milyonu aşan mezunu, aynı sayıdaki aktif ve pasif öğrencisiyle, Türk eğitim sistemine çok önemli katkılar sağladığını belirtti.

Üniversiteden mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Gündoğan, şunları söyledi:

“Dağdaki çobandan üniversite öğretim üyelerine, hapishanelerdeki mahkumlardan şirket ve kamu yöneticilerine uzanan geniş bir yelpazede ve her yaş grubunda yer alan bir öğrenci profiline sahip Açıköğretim Sistemi, eğitimde fırsat eşitliğine paha biçilmez katkılar sunmaktadır. Açıköğretim Sistemi ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki cezaevlerinde de yatan toplam iki binin üzerindeki mahkum öğrenci hayata bağlanmakta ve yüksek öğrenim hizmeti almaktadır. Yine on binlerce engelli vatandaşımız bu sistem aracılığıyla yüksek öğrenimlerine devam etme imkanı bulmaktadır.”

– Karı-koca beraber mezun oldu

AÜ İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitiren polis memuru Fedai Fidanoğlu (47) ile Sosyoloji Bölümü’nü tamamlayan eşi Naciye Fidanoğlu da mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Fedai Fidanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay sonra emekli olacağını belirterek, “Kendimi geliştirmek için ikinci üniversiteyi okumaya karar verdim. Gençlere örnek olmak adına herkese tavsiye ediyorum. Bilgi birikimimizi artırmak adına ikinci üniversiteyi çok önemli buluyorum.” dedi.

Naciye Fidanoğlu da kızlarına örnek olmak için eşiyle ikinci üniversiteyi okumaya karar verdiklerini bildirdi.

– Anne ve kızın mezuniyet sevinci

Sosyal Hizmetler Bölümü’nü bitiren Dilek Öztürk (43) ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nü tamamlayan kızı Özlem Öztürk (24) ile mezuniyet sevincini yaşadığını anlattı.

Dilek Öztürk, ortaokul ve liseyi de açıktan bitirdiğini belirterek, “Dikey Geçiş Sınavına girerek lisans eğitimimi de tamamlamak istiyorum. Kızımla mezun olmaktan çok mutluyum. Herkese okumayı tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

Mezuniyet töreni mezunların toplu kep atmasıyla sona erdi.