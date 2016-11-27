Acıyı mutluluk ile tamamladılar

Kaza Fethiye-Kaş yolu Çaykenarı mahallesinde, gelin alma merasimine sırası gelmişken geçirdikleri trafik kaza sonucu yaralanan damat Hüseyin Demirci (27) ile eşi Yasemin Demirci’nin (25) tedavileri tamamlandı.

Yaşanan kaza nedeniyle Hüseyin ve Yasemin çiftin iptal edilen nikah töreni Fethiye’nin Nif Mahallesi’ndeki Arpacık Ortaokulu bahçesinde yapıldı.

Bu Mutluluklarını aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çift epeyce mutlu oldukları, canlı müzik eşliğinde ilk danslarını yaparken genç çifti davetlilerde piste bir lahza olsun yalnız bırakmadılar.

“Kazadan Sonra Eşimin Değerini İyi Anladım”

Damat Hüseyin Demirci, 2 Ekim’de talihsiz bir kaza odlunu söyledi. Eşim hastanede çare altına alındı ameliyat olduğunu tedavilerin ardındaki çok şükür iyileşti ve moralimiz yerine geldi. Yarım kalan düğünümüzü tamamlamak istedik. Kazanın ardından eşimin değerini, kıymetini daha iyi anladım. Çünkü kazadan daha sonra bir ara onun öldüğünü zannettim. Şükürler olun bugün eşim yanımda, sağlığı ve sıhhati yerinde. Hayata kaldığımız yerden devam ediyoruz.” dedi.

“Acıyı Sevinç İle Tamamlamak İstedik”

Damadın babası, Zeki Demirci yaşanılan kazanın çok üzücü bir olaydı.Kaza sonrası kendilerini yalnız bırakmayan bütün dostlarına teşekkürler”Dostlarımız, acılı günümüzde de sevinçli günümüzde de yanımızda oldular. Acıyı mutlulukla tamamlayalım istedik. İnşallah bundan daha sonra da mutlu olurlar.” diye konuştu.

Kaza “2 Ekim’de Fethiye – Kaş yolu Seydikemer ilçesi Çaykenarında gelin arabasının, otomobille çarpışması sonucu gelin ve güvey ile ikisi çocuk 5 birey yaralanmıştı. Lokman Doktor Esnaf Hastanesinde güvey Süleyman Demirci ayakta çare edilirken, yaşamsal tehlikesi bulunan Yasemin Demirci ameliyata alınmıştı. Kaza akşamı yapılacak olan düğün törenleri iptal edilmişti.

Murat Yalçın