Acun Ilıcalıya cezaevinden ameliyat mektubu

Zonguldak’ın merkeze yan Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı Canice İnfaz Kurumu’nda bir suçtan hüküm giyen 35 yaşındaki Yücel B., beynindeki ur nedeniyle Acun Ilıcalı’ya mektup yazdı. Görme ve duyma kaybı yaşadığını anlatan Yücel B., mektubunda şöyle dedi:

“Beynimdeki tümör (bitkiler) nedeniyle duyma ve görme kaybı yaşıyorum. Yakınım, ailem ve maddi gelirim yok. Ameliyat olamadığım için sağlığım gün geçtikçe kötüye gidiyor. Genç yaşımda vefat etmek istemiyorum. Sizden dileğim maddiyat değil, yalnızca ameliyat konusunda bana yardımcı olmanız. Önce Allah’a daha sonra size yalvarıyorum. Allah rızası için bana takviye edin.”

Onur Altındağ