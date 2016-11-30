ada-seferleri-iptal

Kuzey Ege’de saatteki hızı ara sıra 80 kilometreye ulaşan kasırga nedeniyle bir takım araba vapuru seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar aralarında deniz ulaşımını karşılayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan bütün seferlerin, fırtına sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Diğer hatlarda seferler alışılagelmiş şekilde sürüyor.

Gürkan Uyumlu