Adalet Bakanı Bozdağ: (1)

YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Donald Trump’ın başkanlığa seçilmesinin ardından, Türkiye ABD ilişkilerinin olumlu anlamda gelişeceğine inandığını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin, “Yeni dönemde, bu iade konusunda bizim de beklentimizin yükseldiğini ifade etmekte fayda görüyorum.” dedi.

Bozdağ, Kentpark Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Yozgat İl Danışma toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorunlarını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili son durum nedir?” şeklinde sorusu üzerine Bakan Bozdağ, Türkiye’nin yeni bir döneme doğru yürüdüğünü belirterek, ülkenin tarihi bir değişimin arifesinde bulunduğunu ifade etti.

Bozdağ, “Sayın Başbakanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli görüştüler. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli görüştüler ve görüşmelerden sonra kamuoyuna yansıyan çok pozitif açıklamalar oldu. Önümüzdeki günlerde zannedersem konu üzerinde tartışmalar somut bir metin üzerinde mutabakata dönecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne anayasa teklifi gelecektir.” diye konuştu.

2017’nin bu anlamada çok önemli bir reform yılı, tarihi bir değişim yılı olacağını ve kendisinin de şimdiden bu sürecin heyecanını yaşadığını aktaran Bakan Bozdağ, bu sürecin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bozdağ, “Türkiye’de sistem tartışmalarını bitirmek hem Türkiye’nin hem milletimizin hem de sistemin hayrınadır. Bu süreç, bu tartışmaları bitirecektir. Başkanlık sistemine milletimizin ‘evet’ diyerek geçeceğine ben yürekten inanıyorum. Yeni bir hükümet sistemiyle Türkiye yoluna devam edecektir.” diye konuştu.

Bir basın mensubunun “ABD’de seçim oldu ve Trump, başkan seçildi. FETÖ liderinin iadesiyle ilgili düşünceleriniz ne?” şeklindeki sorusu üzerine ise Bozdağ, ABD seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bozdağ, Amerika’da halkın yeni başkanını seçtiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni başkan 20 Ocak’ta görevine başlayacaktır. Şu anda yeni başkanın seçilmesinin yansımaları hem dünyanın değişik ülkelerinde hem de ABD’de var. Her tarafta değerlendirmeleri herkes kendince yapıyor. Ben bu vesileyle seçime dair bir şey söyleyeceğim. Daha önce de ifade ettim. Gazete manşetleriyle, anketlerle, elit bazı çevrelerin halktan sadece oy istemesiyle veya kamuoyu oluşturan güçlerin halkın önüne düşüp, halkı yönlendirmesiyle seçim kazanılamadığını, seçimi kazandıranın halk olduğunu ABD seçimlerinde bir kez daha göstermiştir. Halkın gönlünü kazanan, halkın görüşlerini etkileyenler seçimi kazanıyor. ABD’de Trump öyle görünüyor ki anketçileri, manşetleri, seçkin çevreleri yenen büyük bir seçim kazandı. Esasında demokratik seçimlerin olduğu her yerde aynı sonucu görürüz. Manşetler hep kaybediyor, sandıkta atılan manşetler hep kazanıyor. ABD’de aynısı oldu. Eminim ki demokrasiye inanan herkes bu sonuçtan kendine düşen dersi alır. Manşetlerle anketlerle değil de elitlerin, seçkinlerin desteğiyle değil de halkın desteğinin sonuç belirleyici olduğunu yakinen görürler.”

– “Gülen’in iadesi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek”

“Sayın Donald Trump’ın başkan olmasından sonra Türkiye ABD ilişkilerinin olumlu anlamda gelişeceğine inanıyorum” diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda olumlu anlamda oluşan iklim de bunun ön sinyallerini vermektedir. Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün planlayıcısı ve uygulama emrini veren, sevk ve idarecisi terörist Gülen’in iadesi konusu, Türkiye ABD ilişkileri bakımından son derece önemli. Sayın Trump’ın seçim kampanyasındaki ve yakın çalışma ekibinden medyaya yansıyan açıklamalara baktığımızda, terörist Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’ye dönük olumlu şeyler açıkladıklarını gördük. Biz bunun sonucunun da olumlu olmasını bekliyoruz. Buradan da ifade etmek isterim ki Amerikan halkı ve ABD için Usame Bin Ladin ne ifade ediyorsa, Türkiye halkı ve Türkiye devleti için de Fetullah Gülen aynı anlamı ifade etmektedir. O da pek çok terör suçuna bulaşmıştır. Fetullah Gülen de pek çok terör suçuna bulaşmıştır. Usame Bin Ladin’in elinde de pek çok insanın kanı vardır, terörist Gülen’in elinde de pek çok insanın kanı vardır. O nedenle Türkiye’nin terörist Gülen’in iadesi konusunda hassasiyetinin yeni yönetim tarafından daha iyi değerlendirilmesini beklediğimizi ve Fetullah Gülen’in iadesinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini, daha ileri noktalara taşıyacağını ifade etmek isterim. Yeni dönemde bu iade konusunda bizim de beklentimizin yükseldiğini ifade etmekte fayda görüyorum.”

(Sürecek)