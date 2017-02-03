Adalet Bakanı Bozdağ:

YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’de hamdolsun bugün başlayıp, biten işlerimiz var. Başlayıp bitirebiliyoruz, başka hükümetlere havale etmiyoruz.” dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat Valiliğince, Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen İl Özel İdaresi Brifingi’ne katılarak bir konuşma yaptı.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’de başladıkları projeleri bitirdiklerini belirten Bakan Bozdağ, “Hükümetin biri temel atıyor, ondan sonra o temel üstüne kimse taş koymuyor, temeller kendi kendine çürüyor. Başlayıp biten projeler neredeyse eski hükümetler döneminde yok. Şimdi ne oldu? Türkiye bir faz atladı, başladığında proje bitiyor. Başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor.” ifadesini kullandı.

Demir yolundan sonra şehir hastanesinin Yozgat’ın bugüne kadar aldığı en büyük ölçekli yatırım olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

“İşte başladı, küt bitti. Diğer yatırımlar da öyle, başlıyor bitiyor. Bu ne ile alakalı? İşte sizin gücünüzle, kuvvetinizle, işinizi gücünüzü takip etmenizle, memleketi kalkındırmakla ve o zaman da tabii saat gibi işliyor. Onun için de Türkiye’de hamdolsun bugün başlayıp biten işlerimiz var. Başlayıp bitirebiliyoruz, başka hükümetlere havale etmiyoruz. Hatta zaman zaman bürokratlarımız tayin görüyor, onlar bile başlayıp pek çok projeyi bitirip onun övüncüyle, kıvancıyla tayin oldukları yere gidebiliyorlar. Türkiye böylesi bir güce geldi, böylesi bir noktaya geldi. Bizim bu gücü korumamız, daha ileri bir noktaya taşımamız gerekiyor. İnşallah hep beraber yapacağız.”

– “Türkiye’ye hizmet ediyoruz”

Salondaki kurum müdürlerine ve bürokratlara seslenen Bozdağ, Yozgat’ın daha güçlü bir şekilde kalkınması için güç birliği yapılması gerektiğine de işaret ederek, “Yozgat’a hizmet ederken biz aynı zamanda Türkiye’ye de hizmet ediyoruz. Çünkü Yozgat ne kadar artı katma değer üretirse bu Türkiye’ye katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Yozgat ürettiğinde Türkiye’nin üretiminin arttığını anlatan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Ulaşım Yozgat için çok önemli. Biz 2002’de geldiğimizde doğru düzgün kara yolumuz yok. Demir yolu ve hava yolu zaten yok. Şimdi Yozgat’ın bölünmüş yolları var, hem Akdeniz, hem Karadeniz, hem Ankara, hem Sivas istikametimiz bölünmüş yollarla donatıldı. Şimdi sıcak asfaltı yapılıyor. 2019’da Allah’ın izniyle Yozgat’a hızla trenle gelip gitme imkanını inşallah bütün insanlar bulacaktır. Havaalanımız da Allah’ın izniyle tamamlanacak, o zaman Yozgat’ın ulaşım bakımından bir sorunu kalmıyor.”