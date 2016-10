Adalet Bakanı Bozdağ: (2)

YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde işkence iddialarına ilişkin “Kime yapıldı kötü muamele veya işkence, kim tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl yapıldı? Bunları açık açık söylemeleri lazım. Uluslararası ve başka devletlerin de bunu söylemesi lazım.” dedi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Bozdağ, Türkiye’nin her zaman dışarıdan ve içerideki hainlerin onlarla işbirliğiyle, pek çok müdahaleyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yaşanan terör ve başkaca sorunların, sadece Türkiye’nin içerisinden kaynaklanan problemler olmadığını ifade eden Bozdağ, “Bizim yaşadığımız sorunların büyük bir kısmı dışarıdan destekli. İçeriden de buldukları işbirlikçilerle çıkarılmış, ortaya konulmuş sorunlardır. Maalesef her dönem ve her zaman ülkenin içinde dışarıdan ülkemizi istikrarsızlaştırmak, zayıf düşürmek, muhtaç hale getirmek ve istediği gibi Türkiye’yi yönetmek isteyen güçlere hizmet edecek bir avuç hain her dönemde bulunabilmiştir. Bundan sonra da bulunabilir.” diye konuştu.

Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sadece Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile izah etmenin eksik kaldığını vurgulayarak, FETÖ’nün, bu darbe teşebbüsünün Türkiye içerisinde kullanılan büyük bir taşeronu olduğunu dile getirdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da teşebbüs ettiği darbe girişiminin 40 yıldır süren bir hazırlık olduğunu savunan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belki de hazırlık dönemi en uzun süren bir darbe teşebbüsünü Türkiye yaşadı. Başarılı olan darbelerden daha güçlü olan bir darbe teşebbüsünü yaşadık. Yeni darbe senaryoları yazanlara söylüyorum. Her gün yeni senaryoları, türküleri el altından, üstünden yayanlara söylüyorum. Türkiye’de bundan sonra ne FETÖ ne de başka bir gücün darbe yapabilme istidadı yoktur. Boşuna hayal kurmayın. Boşuna hayaller de kurdurmayın. FETÖ 15 Temmuz’un kendisine yaşattığı korku ve paniği atlattıktan sonra yeniden kirli propagandasına yalanla, iftirayla, dolanla milletin zihnini bulandırmaya başladı. Bu havayı dağıtmak istiyorlar. Buna da izin vermeyeceğiz.

Fetullah Gülen dahil, onun bütün yöneticileri, ele başları rüya uyduruyorlar. Amaca dönük rüyalar. Amaçları neyse, o amacı temine dönük rüya uyduruyorlar. Sonra bu sahte rüyaları birbirlerine anlatıyorlar, ziyaretçiler vasıtasıyla cezaevlerine sokturuyorlar, oradan dışarı çıkarttırıyorlar ve hem örgüt üyeleri arasında hem de onların aileleri ve halk arasında bu rüyalarla yeni bir aldatmayı yapıyorlar. Sahte rüyalarla amel edilmez. Rüyalardan bir tanesinde bir konferans salonunda bir bayanı görüyor ve bayana derdini anlatıyor. Bayan da diyor ki ‘ben sizin dertlerinizle ilgileneceğim, gereğini de yapacağım. İşte benim kartım, telefon numaram da yazıyor istediğin zaman beni ararsın ben ABD başkanıyım’ diyor. Rüyayı anlatanlar, ‘Hillary Clinton başkan seçilecek, seçilince de siz cezaevlerinden çıkacaksınız’. Onu da diyor. Allah aşkına böyle saçmalık olur mu?”

– Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiaları

Bozdağ, şimdilerde de Türkiye’de cezaevlerinde kötü muamele ve işkence yapıldığının söylenmeye başlandığını aktararak, Türkiye ceza ve tutuk evlerinde kötü muamele ve işkencenin olmadığının altını çizdi.

“Kim ki bunun aksini iddia ediyorsa o zaman bize bunun adresini doğru tarif etmesi lazım.” diyen Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kime yapıldı kötü muamele veya işkence, kim tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl yapıldı. Bunları açık açık söylemeleri lazım. Uluslararası ve başka devletlerin de bunu söylemesi lazım. Gelen ifade, Türkiye’de kötü muamele ve işkence yapılmış. Kime yapılmış kardeşim? İsim yok. Kim yapmış? İsim yok. Nerede yapılmış? Adres yok. Hem bunları söylemiyorlar, hem de Türkiye’yi suçluyorlar. Söyleyin, biz doğru mu değil mi inceleyelim, bakalım. Eğer doğruysa gereğini yapalım, eğer eğriyse de işin iftira olduğu ortaya çıksın. Türkiye ceza ve tutuk evlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları, televizyonlarda, gazetelerde, haber sitelerinde nerede çıkarsa çıksın hemen konuyu araştırıp bunlarla ilgili basın açıklamaları yapma konusunda talimat verdim ve görevlendirme yaptım.”

Toplantıya, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz ve çok sayıda partililer katıldı.

(Bitti)