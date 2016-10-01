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Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

01 Ekim 2016 Cumartesi, 11:10
Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

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KIRIKKALE (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir’in oğlunun düğününe katıldı.

İlknur ve Oğuzhan Demir çiftinin düğünü, Bahşılı ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Törene, Bakan Bozdağ ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ile çiftin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bozdağ, genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en az 3 çocuk tavsiyesini hatırlatarak, “1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim.” dedi.

Bakan Bozdağ daha sonra genç çift ve davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Düğün Kırıkkale

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