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Adalet Bakanı Bozdağ: Size göre sadece darbeciler Anayasa yapar

Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Tuncay Özkan arasında Anayasa yapma tartışması yaşandı.

25 Aralık 2016 Pazar, 00:58

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Bakan Bozdağ, Anayasa Komisyonu’nda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Tuncay Özkan arasında Anayasa yapma tartışması yaşandı. Bozdağ, “Bu Meclis Anayasa yapamaz mı? Aramızdaki fark bu, size göre sadece darbeciler Anayasa yapar. Su Meclis de bal gibi yapar” dedi. 

Ahmet Umur Öztürk

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