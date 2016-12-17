Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat Şehir Hastanesini inceledi

YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hükümetlerimiz döneminde sağlık alanında gerçekten dünyanın takdirini kazanan büyük reformalar yapıldı. Sağlık konusunda yaptıklarımızla Türkiye, dünyada hem lider hem de örnek duruma gelmiştir.” dedi.

Bozdağ, Yozgat’ta yapımı devam eden Şehir Hastanesi’ni inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, hastanenin, Yozgat’a, Yozgatlılara ve komşu illerden geleceklerin her birerine çok kaliteli sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Yozgat Şehir Hastanesi’nin, özel hastanelerde neredeyse tamamında olmayan teknolojiyle donatıldığını ifade eden Bozdağ, “Yozgat Şehir Hastanesi’nin son halini yerinde gördük ve gelinen noktada hastane bütün yönleri ile tamamlanmış durumda. Hem fiziki mekan itibarıyla hem de tıbbi teknoloji itibarıyla gerçekten özel hastanelerin neredeyse tamamında olmayan bir mükemmellikte yapılmış durumda. Son sağlık teknolojisi, Yozgat Şehir Hastanesine aktarılmıştır. Binanın yapısı ve sağlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için her şeyin gözetildiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Hükümetlerimiz döneminde sağlık alanında gerçekten dünyanın takdirini kazanan büyük reformalar yapıldı. Sağlık konusunda yaptıklarımızla Türkiye, dünyada hem lider hem de örnek duruma gelmiştir. Şehir hastaneleri projesi sağlık alanında yapılan reformların standardını bir üst segmente çıkartacak niteliktedir. Bugün gördüğümüz gibi Yozgat şehir hastanesi bunu ispat ediyor. Yozgatımıza hayırlı olsun diyorum. Şu an itibarıyla hasta kabulünü yapabilecek bir noktaya gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığımızın bir iki konuda kabulü gerekiyor onlar da zannedersem kısa sürede tamamlanacak. Aldığım bilgiye göre de 2 Ocak 2017 itibarıyla hasta kabulüne başlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden Yozgatımıza, ülkemize ve insanımıza hayırlı olsun.”

İncelemenin ardından Bozdağ’a, firma yetkilileri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.