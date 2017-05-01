Adalet Bakanlığı ‘arabuluculuk’ ile ilgili istatistikleri açıkladı

Hak Bakanlığı, aracılık ile ilgili istatistikleri açıkladı. Buna kadar; 2013’ten bugüne değin arabuluculuğun seçim edildiği dosya sayısı 12 bin 207’ye ulaştı. Arabuluculuğa 2017 yılında rekor sayıda başvuru formu yapıldı. Bu yılın ilk dört ayında 6 bin 746 dosya arabuluculara gitti. Uygulamanın başladığı dönemden bugüne dek 12 bin 207 dosyadaki uyuşmazlıktan 11 bin 420’si, arabulucular bir uçtan bir uca yargıya taşınmadan çözüme kavuşturuldu. 787 dosyada ise anlaşma sağlanamadığı için taraflar mahkeme yolunu seçim etti.

Işçi-işveren uyuşmazlıkları birincil sırada

Arabuluculuk başvurularının yüzde 89’unu 10 bin 343 dosya sayısıyla emekçi-patron uyuşmazlıkları oluşturdu. Işçi-işveren uyuşmazlıklarını 263 dosya ile telif haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, 221 dosya sayısı ile fiziksel manevi tazminat uyuşmazlıkları peşine düşüp takip etti.

Alacak hakları ilk kez almak üzere arabulucuya başvuran işçilerin yüzde 54’ü saatler içerisinde gerçekleşen görüşmeler neticesinde haklarını alırken, yüzde 41’i 1 gün, yüzde 5’i 1 hafta içinde uzlaşmaya vararak mahkemeye gitmeden haklarını aldı.

Pelin Üzek