Adalet Bakanlığından cinsel istismar açıklaması

Adalet Bakanlığı kamuoyunda tartışılan “cinsel istismar” düzenlemesi ile ilgili tanımlama yaptı. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Cebir, korkutma, aldatma veya iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler tecavüzcüler bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanı kuşkusuz getirilmemektedir. Ailelerin gayrı devlete ait evlendirdiği, ama Türk Uygar Kanununun öngördüğü evlilik yaşına gelmediği için devlete ait düğün yapamamış olanların devlete ait düğün ile evlenmeleri halinde; hakkında az önce hüküm verilmemişse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verme imkanı getirilmektedir. Hem evliliğin vakit aşımı süresi içinde failin kusuruyla sona ermesi halinde hükmün açıklanması veya cezanın infazına kaldığı yerden devam edilmesi öngörülmektedir” denildi.

Getirilen düzenleme ile tecavüzcülerin evlilik yoluyla cezadan kurtulamayacağının kaydedildiği açıklamada, “Tecavüzcüye izdivaç aracılığıyla cezadan kurtulma imkanı şüphesiz getirilmemektedir. Tecavüz suçunun failleri bu düzenleme kapsamı dışındadır. Düzenleme, failin mağdurla resmi nikahla evlenmesi şartıyla uygulanabilecektir. Ama, tecavüzcüler, mağdurla evlense dahi bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Düzenleme geçici bir düzenlemedir. 16 Kasım 2016 tarihinden önce tamamlanmış suçlar yönünden bir kereye bile bile olarak uygulanacaktır. Bu tarihten daha sonra bu suçu işleyenler, mağdurla evlenseler dahi ceza almaktan kurtulamayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Cezalar arttırıldı

Cinsel istismarın kabahat olmaktan çıkarılmadığının belirtildiği açıklamada şunlar ifadelere yer verildi:

“Cinsel istismar, kabahat olmaktan çıkarılmamaktadır. Türk Cinayet Kanununda cinsel istismar suçu ve cezası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonradan da tıpkı uygulanmaya devam edecektir. Suçun vasfında değişiklik ve cezasında indirim yapılmamıştır. Tersine bu Kanunun 13 üncü maddesiyle cezalar artırılmıştır. Resmi nikah yaparak düzenlemeden yararlananlar, izdivaç kendi kusuruyla sona ererse, canice almak ve canice evine girmekle aleyhinde karşıya kalacaklardır. en düşük 20 takvim zaman aşımı süresince(davalar bakımından 20 sene, cezalar bakımından ise 24 yıl) bu evliliğin failin kusuruyla sona ermemesi gerekmektedir. Bu Vesile Ile bu düzenlemenin istismarının önlenmesi hedeflenmiştir.”

Musa Erdoğan