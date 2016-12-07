Adalet Bakanlığından işkence açıklaması

Yargı Bakanlığı’ndan yapılan yazılmış açıklamada, “Bir Takım basın yayınlama organlarında bulunan ‘Bolu F Tipi Cezaevinde Zulüm İddiası’ biçiminde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu dürüst bilgilendirmek açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Canice İnfaz Kurumlarında tekli odada kalmakta iken Yöneticilik ve Gözlem Kurulu Kararı ile çoklu odaya alınmasına karar bahşedilen H.Ş.’nin çoklu odaya alınmasının arkasında kendisine zulüm yapıldığını bahis etmesi üzere savcılık tarafından darp cebir raporu aldırılmış, doktor raporunda herhangi bir darp cebir izi olmadığına karar verilmiştir. Kurumda barındırılan A.E.E.’nin de bulunduğu odaya hukuki mevzuat hükümleri gereğince arama yapmak için girilmiş, mahkum arama sırasında elinde yer alan notu avucunun içine saklamış, görevli personele vermemek için direnmiştir. Görevli personel kadar orantılı zor kullanılarak notlar elinden küskün, hükümlünün elinde ve parmağında herhangi bir kırılma olmamış, bu yönde sözlü veya yazılı olarak bir şikayeti bulunmamaktadır. Bazı basın yayınlama organlarında bulunan bu cins yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği değerlendirilmektedir. Hiçbir mahkum ve tutukluya zulüm yapılması laf konusu olmadığı gibi, özellikle bir kısım basın yayın organları göre gündeme getirilen bu tür haberlerin ardından yapılan araştırma ve incelemelerde iddiaların tamamının yalan olduğu saptama edilmektedir. Fetullahçı Terör Örgütü ilk kez almak üzere terör örgütleri göre cezaevlerinde cefa ve kötü muamele yapıldığına karşın yalan yanlış iddiaların ve yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği bilinmektedir. Kamuoyunun idrak oluşturmaya karşın bu cins haberlere şüphesiz itibar edilmemelidir” denildi.

Caner Ünver

