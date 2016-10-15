Adalet Partisi Konya İl Başkanlığı, Genel Başkan Özün katılımıyla açıldı

Yargı Partisi (AP) Konya İl Başkanlığı, Genel Başkan Vecdet Öz’ün katılımıyla açıldı.

Açılışa Genel Başkan Vecdet Öz’ün yanı sıra Konya İl Başkanı Ali Kaya ve partililer katıldı. Genel Başkan Vecdet Öz tarafından kurdele kesilerek açılışın yapılmasının gerisinde konuşan İl Başkanı Ali Kaya, 2’si merkezde edinmek üzere toplam 6 ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını ve diğer 6 ilçede ise yetki görevlerinin verildiğini söyleyerek, “Bu andan itibaren Yargı Partisi il ve ilçe teşkilatları olarak Konya’mızın ve Konyalıların hizmetinde olacağız” dedi.

Genel Başkanı Vecdet Öz ise Hz. Mevlana’nın şehrinde, Anadolu’nun başkentinde il merkezlerini açtıklarını söyledi. Milliyetçi, muhafazakar bir parti olduklarını açıklayan Genel Başkan Öz, “Liberal politikalarımız vardır. ANAP’ın kalkınma modellerini, Yargı Partisi’nin milliyetçi muhafazakar ruhunu, Rahatlık Partisi’nin muhafazakar ruhunu, MHP’nin milliyetçi ruhunu tekrar baba ocağını hazırlamak suretiyle, burada küllerinden doğmak suretiyle bir iktidar partisini kurmuş bulunuyoruz. Bizler Hak Partisi, ahvalde geçmişi olan bir partiyiz. Türkiye’yi yönetmeyi mükemmel biliyoruz. 80 darbesiyle biz şayet yıkıldık lakin hiç birimiz yok olmadık. Biz küllerimizden her yerde doğduk. Allah nasip ederse Türkiye’nin istikbaline talibiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Ali Kaya, Genel Başkan Vecdet Öz’e semazen motifli bir tablo armağan etti.