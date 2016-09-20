Ana Sayfa   >   Spor   >   Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası

Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası

20 Eylül 2016 Salı, 21:20
Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası

Benzer Konular

Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası
Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası
Eskişehir Basket'in hedefi şampiyonluk
Eskişehir Basket'in hedefi şampiyonluk
Eskişehir Basket, gelecekten umutlu
Eskişehir Basket, gelecekten umutlu

ADANA (AA) – Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Turnuvası’nda Girne Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi’ni 77-57 yendi.

Menderes Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında hızlı hücumlarla skor üreten Girne Üniversitesi, 5. dakikayı 13-8, ilk periyodu da 24-12 önde geçti.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Girne Üniversitesi, soyunma odasına 38-24 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda Kayseri ekibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ve boyalı alandan sayılar bulan Girne Üniversitesi, son çeyreğine 57-43 önde girdiği karşılaşmadan 77-57 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Girne Üniversitesi, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Abdullah Gül Üniversitesi ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Abdullah Gül Üniversitesi Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Turnuvası basketbol Basketbol turnuvası Girne Üniversitesi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi