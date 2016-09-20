Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası
ADANA (AA) – Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Turnuvası’nda Girne Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi’ni 77-57 yendi.
Menderes Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında hızlı hücumlarla skor üreten Girne Üniversitesi, 5. dakikayı 13-8, ilk periyodu da 24-12 önde geçti.
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Girne Üniversitesi, soyunma odasına 38-24 önde gitti.
Maçın üçüncü periyodunda Kayseri ekibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ve boyalı alandan sayılar bulan Girne Üniversitesi, son çeyreğine 57-43 önde girdiği karşılaşmadan 77-57 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Girne Üniversitesi, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı. Abdullah Gül Üniversitesi ise ikinci yenilgisini yaşadı.