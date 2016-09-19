Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası
19 Eylül 2016 Pazartesi, 23:13
ADANA (AA) – Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Turnuvası’nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Abdullah Gül Üniversitesi’ni 42-36 yendi.
Menderes Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Abdullah Gül Üniversitesi, 5. dakikayı 5-0, ilk periyodu da 9-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde toparlanan Mersin ekibi, soyunma odasına 18-13 önde gitmeyi başardı.
Skordaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte sürdüren ve son periyoda 30-17 önde giren Mersin Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 42-36 kazandı.