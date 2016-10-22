Adanada 3 kişiden 1ine araç düşüyor

Adana’da her geçen gün çoğalan bir trafik sorunu olduğuna dikkat çeken Adana Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Öcal, “Türkiye genelinde 16-17 milyon ikinci el belirtilmiş araç var. Adana’da da 600 bine yakın belirtilen araç var. Bu durumda Adana’da adeta her 3 kişiden 1’ine araç düşüyor. Bu kadar yoğun vasıta olduğu için de sona ermek bilmeyen bir trafik sorunu var. Açılmayan yollar var. Bir Takım ailelerde 3 araç var. Kimse tek araçla gitmiyor. Yolların da eski düşünceyle gizli yapılmasından nedeniyle ister istemez karşımıza trafik sorunu ortaya çıkıyor” diye konuştu.

İkinci el vasıta piyasasının sakin olduğunu vurgulayan İbrahim Öcal, “Sıfır kilometre araçlarda kampanyalar var. O sistemde de cümbür cemaat kredilerle vasıta alıyor. 2 maaşı olan biri gidip 0 km araç alıyor. Adana’da araç sayısı böyle giderse daha da artar” dedi.

Noterler birliğine çağrı

İkinci el araçlarda kilometre düşürme olayının çok olduğunu ve bundan nedeniyle insanların mağduriyet yaşadığını bildiren Adana Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Öcal, noterlerin vasıta satımında kilometre bildirme zorunluluğu getirmesini istedi. Öcal, şöyle devam etti:

“Noterler birliğine sesleniyorum. Araç satışlarında kilometre bildirme zorunluluğu gelsin. Noter satışını yaparken alıcıyla satıcı ikinci el aracı alırken kaç bin kilometrede aldığını noter satmak senedinde belirtmesini istiyoruz. Sorunu böyle çözersek tüketici mahkemelerine konu intikal etmez. Ben sana 100 bin kilometrede vasıta satmışım sen daha sonra 105 bin kilometrede arabulucu başkasına satmışsın. Kimse o yüzden kilometre düşürmeye yiğitlik edemez. Bir yazılımla noterler birliği bunu düzeltebilir ve konu tüketici mahkemelerine intikal etmez.”

“Ağır hasarlı araçlar kırmızı kaşeyle trafiğe çıksın”

Ağır hasarlı araçların ise kırmızı kaşe ile trafiğe çıkmasının daha doğru olacağını belirten Öcal, “Piyasadaki araçlarda ağır hasarlı olanların kırmızı bir kaşeyle trafikte gitmesini istiyoruz. Adam ağır hasarlı bir araç satıyor söylemiyor. Alıcı da aracına sigorta yaptırırken ağır hasarlı olduğunu öğreniyor. Sonra alıcı ve satıcı sıkıntıya düşüyor. Kırmızı kaşeyle birlikte ağır hasarlıdır yazılması konunun alıcı mahkemelerine yansımasını önler” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici