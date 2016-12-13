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Adanada 3 PKK yandaşı tutuklandı

Edinilen bilgiye takriben olay, Yüreğir ilçesine yan Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

13 Aralık 2016 Salı, 21:50
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Edinilen bilgiye takriben olay, Yüreğir ilçesine yan Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. güya, 11 Aralık günü D-400 karayolunda seyir eden düğün konvoyunda bölücü terör örgütü PKK’yı simgeleyen kumaş parçalarının açıldığı ihbarı üstüne polis harekete geçti. Konvoyu durduran polis bez parçasını açan Cihat B., Celil A. ile Hayrettin B.’yi gözaltına aldı. Zanlılar terörle çaba şube müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı. Zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade verdikten daha sonra “terör örgütü propagandası yerine getirmek” suçlamasıyla 1. Sulh Suç Oluşturan Mahkemesi’ne sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

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