Adanada binicilik heyecanı

Akdeniz Oyunları zarfında yenilenen ve milletlerarası standartlara yükseltilen Adana Atlıspor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nda 12 at ve binici yarıştı. 11-13 Kasım tarihleri aralarında gerçekleştirilecek Atatürk Kupası öncesi bu kupada önemli imtihan veren biniciler, zorlu engelleri aşarken, büyük heyecan yaşattı. Yarışmayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Özgür Yağmur, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile seçkin davetliler ve vatandaşlar izledi.

Yarışmada birinciliği “Bengü” isimli atıyla Beytullah Hüseyinoğlu elde etti. Kazanan binici Hüseyinoğlu’nun kupasını ve 13 bin liralık para ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü verdi.

Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’da binicilik sporunun gelişmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtip, aynı organizasyonlara yardım vermeyi sürdüreceklerini söyledi.