Adanada görme engelli öğretmen roman yazdı

Bununla da yetinmeyen Gülekoğlu, Bilmecelerle Türkçe, Hayvanlar Orkestrası ve Yeryüzü Masalı adını verdiği üç kitabını daha basım aşamasına getirdi.

İlkokulu bitirdikten sonra yavaşça görme engelinin ortaya çıktığını söyleyen Gülekoğlu, öncelerinde gözlük kullanarak hayatına devam edebildiğini ama zamanla bu imkanı da kaybettiğini dile getirdi. Dağıtılmış tedavilerden netice alamayınca görme engelinin adamakıllı arttığını ve 11 yaşında iki gözünün de görme yetisini ayrıntılarıyla kaybettiğini anlatan Gülekoğlu, “Arkasından bununla ilgili bir mektep olduğunu öğrendim ve Gaziantep görme engelli okulunda eğitim hayatıma devam ettim” ifadelerini kullandı.

Görme engelli olmasına karşın öğretmenlik hayatında hiçbir bezginlik yaşamadığını vurgulayan Gülekoğlu, “Öğrencilerimle olan iletişimim lüzum ders anlatımında hiçbir bezginlik yaşamıyorum. Bilgisayar programları son dönemlerde bilhassa zeki tahtalar baştan sona ders anlatımında hiçbir bıkkınlık yaşamadım” biçiminde konuştu.

“Minik minik yazdığım notların birleşmesiyle ortaya çıktı”

Kitabın kurgusunun ayrıntılarıyla kendisine ait olduğunu söyleyen Gülekoğlu, “Ufak küçük yazdığım notların birleşmesi ile ortaya çıkmış bir kitap. Oluşturduğum notlar arasında tamamen kitap haline getirdiğim tek kitabım ‘Ölümün Gölgesinde’ yayımlanmaya başladı. Kitabımda, mutlu olmayan ailesiyle keza de aşk hayatıyla mutluluğu yakalayamayan bir kadından bahsediyorum. Bu kadın mutluluğu yaşamak namına hatalı adımlar da atıyor. Bu da gerçekten onun sonu getiriyor” ifadelerini kullandı.

3 yeni kitap daha basıma hazırlanmış

Basıma hazır 3 kitabı daha olduğunu kaydeden Gülekoğlu, “Sesli program dediğimiz bilgisayara yüklediğimiz bir program tamamen, bezginlik yaşamadım ve o şekilde notlarımı hayata geçirebildim. Bu benim okurlarla buluşturduğum ilk kitabım şuanda. Ama bundan daha sonra şuan basımda olan kitaplarım da var. Biri kendi branşımda, bir kitap Bilmecelerle Türkçe adıyla çıkacak. Diğeri çocuklara müzik aletlerini takdim etmek için 6 seri halinde hazırlanan hayvanlar orkestrası ve diğeri de 18 yeryüzü şeklini anlatan yeryüzü masalı” dedi.

Engellilere de mesaj yollayan Gülekoğlu, “Tüm engellilerin inanması gereken bir koşul var oysa o da şudur; cümbür cemaat kendine güvenmeli, harekete geçmeli ve gerisini merak etmemeli” ifadelerini kaydetti.

Elif Ayşenur Bay