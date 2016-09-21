Adana'da 'torbacı'lara şafak operasyonu

ADANA (AA) – Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Adana İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanan yaklaşık 500 polis, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 200 kilogram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

