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Adana'daki cinayet

– Engelli kişinin silahla öldürüldüğü cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla 7 aydır aranan zanlı Aksaray’da yakalandı

22 Ekim 2016 Cumartesi, 16:10
Adana'daki cinayet

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AKSARAY (AA) – Adana’da engelli kişinin silahla öldürüldüğü cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla 7 aydır aranan zanlı Aksaray’da yakalandı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde engelli Murat Yılmaz’ın 7 ay önce silahla öldürülmesiyle ilgili aranan Yakup A’nın (28), Nakkaş Mahallesi’nde olduğu istihbaratı üzerine durum Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri, Yakup A. ve yanındaki Yunus T’yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi.

Yakup A’nın bir kişiyi silahla yaralama suçundan da arandığı öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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