Adana'daki yangından etkilendi “Hayat kilidi”ni geliştirdi

SİVAS (AA) – MERVE TOPUZ – Sivas’ta 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, Adana’nın Aladağ ilçesinde bir öğrenci yurdunda çıkan yangından etkilenerek, “Hayat kilidi” adını verdiği yangın anında alevi algılayan ve kilidi otomatik olarak açılan sensörlü kapı sistemi tasarladı.

Kentteki özel bir okulda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ahmet Taylan Kıncır, haftada 3 gün de Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde eğitimine devam ediyor. Burada yaşıtlarıyla bilişim teknolojileri alanında projeler geliştiren Ahmet Taylan, duyarlılığı sayesinde örnek bir projeye imza attı.

Küçük mucit, Aladağ’da, 29 Kasım’da özel öğrenci yurdunda çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenerek, yangın anında alevi algılayan ve kilidi otomatik açılabilen sensörlü kapı sistemi geliştirdi.

Sisteme “Hayat kilidi” adını veren Ahmet Taylan, projeyi basit bir düzenekle 75 lira harcayarak 2 ayda ortaya çıkardı.

Geliştirdiği düzenek için patent başvurularına başlayan Ahmet Taylan’ın tek isteği sistemin geliştirilerek yurt, okul ve alışveriş merkezi gibi insanların toplu olarak yaşadığı ya da bulunduğu yerlerde kullanılması.

Küçük mucit Kıncır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın anında yurtlarda yangın merdiveni kapılarının kilitli olması ve açılamaması durumlarını düşünerek çalışmalarına yön verdiğini anlattı. Kıncır, “Adana’daki yangın olayı herkesi derinden üzdü. Öğrencilerin hayatını kaybetmesi büyük bir olay. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için bunu düşündüm.” diye konuştu.

Kıncır, yangın anında otomatik açılabilen kapıların hiçbir bölgede bulunmamasının dikkatini çektiğini ve bunun üzerine yoğunlaştığını belirterek, “Projede, mini bir tahta ve köpükten oluşan kapı düzeneği, üzerine alev algılayıcı, ses sistemi, anahtar kart sistemi ve güç kaynağı kullandım.” dedi.

– “Kapılar kapanmasın yüreğimiz yanmasın”

Proje sayesinde öğrenci ya da herhangi birinin yangın anında bulunduğu yerden çıkmakta zorluk yaşamayacağını savunan Kıncır, şu değerlendirmede bulundu:

“Projeme hayat kurtaracağı için ‘Hayat kilidi’ ismini verdim. Slogan olarak da ‘Kapılar kapanmasın yüreğimiz yanmasın’ diyorum. Normal zamanla görevliler tarafından kartla açılıp kilitlenebilen kapılar, yangın durumunda alevi algılayan sensör sayesinde otomatik olarak açılacak. Yangın anında öğrencilere uyarı verilmesi için de ses sitemi mevcut. Sistem, yurtlarda, okullarda, hastanelerde, apartmanlarda yani yangın anında insanın olabileceği her alanda kolaylıkla kullanılabilir. Ürün her yere uyarlanabildiği için kullanılmasında sıkıntı yaşanmayacaktır. Bu proje sayesinde ailelerin yangın afetini düşünmelerine gerek kalmayacak. Çünkü yangın anında kapının kilitli kalması gibi bir durumla karşılaşılmayacak, kapı kolaylıkla açılabilecek.”

Kıncır, projeye gaz sensörü de eklemeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.