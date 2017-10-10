Adanalı dönercilerden alkışlık uygulama

Adana’da dönerciler, kimsenin aç kalmaması için ‘askıda döner’ uygulaması başlattı. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan da, bu uygulamanın içerisinde olan esnaftan vergi almayacaklarını söyledi. Sosyal medyada grup oluşturan 20 dönerci dükkanı somut durumu yetkisiz olan şahısların aç kalmaması için ‘askıda döner’ uygulaması başlattı.